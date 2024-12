Bonolis: “Champions, normale che Inter lotti. Mercato? Ho due nomi che mi fanno impazzire.

1 di 4

SCUDETTO

Getty Images

Intervistato da L’Interista, il conduttore tv grande tifoso dell’Inter Paolo Bonolis ha parlato della vittoria con la Lazio e anche del mercato:

Che sorpresa è stata per lei questa vittoria dell'Inter per 6 a 0 all'Olimpico?

"No beh, una sorpresa solo per il risultato, quello senza dubbio. Ma di portare a casa la partita rientrava nelle logiche possibili della gara, così come poteva vincere la Lazio. Non mi aspettavo che la squadra di Baroni mollasse gli ormeggi dopo il secondo gol subito".

Che segnale ha dato l'Inter alle rivali?

"Lo stesso che c'era prima. Fondamentalmente abbiamo pareggiato contro il Monza una partita noiosa, dove la squadra di Nesta ha fatto un tiro in porta. Poi abbiamo pareggiato a Genova per un calcio di rigore al 95', per un fallo in mischia di Bisseck. Abbiamo perso il derby, quello sì, ma per il resto la squadra poteva avere facilmente già 4 punti in più. La squadra c'è tutta, poi ci sono squadre che sono più attrezzate della passata stagione e questo rende il campionato più equilibrato. Il Napoli, l'Atalanta, la Fiorentina, poi Milan e Juventus che prima o poi daranno fastidio a tutte quante. La Lazio stessa che gioca incredibilmente bene a parte la partita di ieri. E' un gran bel campionato, l'Inter sta mostrando di essere l'Inter e di fare quello che deve".

Tra le avversarie che ha nominato chi la preoccupa di più? Conte gioca un po' a nascondersi.

"Conte gioca a nascondersi perché giocano tutti a farlo. Per la verità mi ha fatto molto ridere quando ha chiesto degli acquisti in più. Ha una competizione sola, cosa vuole 400 giocatori (ride, n.d.r.)?. Gli piace vincere facile. Sicuramente l'Atalanta è una squadra super impegnativa. L'Inter l'ha battuta 4-0, ma succede nel calcio. E' una squadra competitiva che corre per 90 minuti. Bisogna vedere nel prosieguo del campionato come andranno le italiane in Europa e questo sposterà gli equilibri".