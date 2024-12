"Nella presentazione all'Inter lo dico, io non volevo andarci, volevo rimanere alla Fiorentina ma loro pensavano fossi un peso. La Fiorentina non si aspettava arrivasse una squadra così importante. Spalletti è arrivato e ha detto io voglio Borja. Quando parlo di grande storia parlo di storia, l'Inter deve lottare per quelle cose lì. Dovevamo rilanciare quell'Inter, l'obiettivo era tornare in Champions ma non era facile. Alla fine soffrendo ce l'abbiamo fatta. Con la Lazio all'ultima giornata ci siamo giocati la Champions, noi dovevamo solo vincere. Loro in vantaggio, poi il pareggio e alla fine il gol vittoria.