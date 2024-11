1 di 3

PARLA BORJA

Borja Valero è intervenuto come ospite a Cronache di spogliatoio. Ovviamente, l'attenzione è andata subito al periodo all'Inter: "La preparazione con Conte all'Inter la più dura della mia carriera senza dubbio. Avevo trovato sempre allenatori più concentrati sulla parte tecnico-tattica, quella con Conte è stata la più dura senza dubbio. So da colleghi che ci sono altri allenatori così ma a me è capitato solo Antonio Conte a questo livello.

Tu hai condiviso il percorso all'Inter anche con Romelu Lukaku, ti chiedo anche un'opinione su Big Rom, se lo vedi un po' diverso in questa fase della sua carriera, perché è pur sempre Lukaku, ma l'impressione che abbiamo noi è che si sia cambiato in alcuni aspetti.

Beh, sicuramente il percorso questi ultimi anni, anche a livello psicologico, qualcosa ha dovuto influenziare su di lui e secondo me questo lo ha fatto un po' cambiare, maturare sicuramente, però quando si mette insieme a Conte sembra rinato di nuovo, perché lo capisce bene, il gioco di Conte. Conte è molto centrato su due punte, quando ha una punta come lui che in Italia fa assolutamente la differenza, credo che sia importante, credo che sia un bel binomio quello fra mister Conte e Lukaku.

L'Inter quest'anno sembra un po' una squadra maggioremente distratta in alcuni momenti nella gestione del vantaggio, nell'affrontare partite L'Inter, in generale, in campionato sembra la squadra dell'anno scorso oppure è cambiato qualcosa? Questo è un grande tema.

Beh, sicuramente qualcosa per forza cambia sempre; cambiano alcuni degli interpreti. Credo che la direzione sportiva dell'Inter è molto sveglia: è sempre pronta a cogliere l'attimo e ha trovato dei giocatori anche a parametro zero importanti. Tutti quelli si devono adattare a quello che è una squadra molto fatta che gioca insieme da anni, con uno stile molto definito e sempre ci si mette un po' di tempo a trovare la quadra perfetta. Però credo che alla fine l'Inter come rosa è veramente forte; anche se non abbiamo visto la sua migliore versione, credo che sia la squadra da battere assolutamente.