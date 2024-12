Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Borja Valero , doppio ex di Inter e Fiorentina, ha parlato così verso il match di domani: "A luglio nessuno avrebbe pensato a questa partita con le due squadre lì ma la Fiorentina si è guadagnata sul campo il diritto di essere in quella posizione. L'Inter resta la squadra da battere e io mi auguro sia una bellissima partita.

Penso che il centrocampo possa essere una delle chiavi della partita, ma ci saranno tantissime sfumature e sarà importante per la Fiorentina avere De Gea a questo livello e un po' tutta la squadra. Ma il centrocampo dell'Inter è molto forte e per questo penso che la mediana sarà decisiva. Vediamo chi vincerà la sfida tra portieri e tra due grandissimi attacchi. Chi tifo? Io ovviamente sono per la Fiorentina, il mio amore per Firenze è grande ma è stato un grande onore anche difendere i colori dell'Inter, club che è venuto a cercarmi quando avevo dei problemi con la Fiorentina".