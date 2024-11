Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in vista di Fiorentina-Inter di domani. Queste le sue considerazioni: "Non mi aspettavo la Fiorentina lassù, è una bella sorpresa e fa bene al campionato perché lo rende competitivo. I viola possono certamente dire la loro per quanto riguarda la qualificazione europea, si vede la loro fame di vittoria e questa è fondamentale: non credo siano preparati per la lotta allo scudetto, probabilmente la stanchezza si farà sentire.