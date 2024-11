E la sfida di oggi come la vede?

"Partiamo dall’Arsenal che è cambiato: senza Ødegaard è diventato più prevedibile e le rivali hanno trovato contromisure. Il pericolo numero uno per l’Inter resta Saka, imprevedibile e bravo da fermo. E poi alla squadra manca disciplina, ha preso tre rossi finora. Sabato col Newcastle la squadra ha proprio giocato male, mentre l’anno scorso aveva mantenuto sempre un livello altissimo. Se lo standard è questo, con l’Inter rischia...".

"Ho visto in tv la partita con la Juve, il derby di Italia è un po’ il derby di Brady... È pericolosissima davanti con Lautaro, Thuram, gli inserimenti di Zielinski, ma dietro non è solida come nella stagione della seconda stella".