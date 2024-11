L'esterno canadese dell'Inter ha espresso le sue preferenze in termini di calciatori di oggi e del passato

Tajon Buchanan, esterno canadese dell'Inter, nel corso della sua intervista concessa a Goal.com ha detto la sua sui migliori calciatori di oggi e del passato: "Il miglior calciatore del mondo oggi? Mbappe. Il migliore di sempre? Sono un fan di Cristiano Ronaldo, quindi dico lui. Il migliore in Premier League? Kevin de Bruyne. Il migliore nella Liga? Mbappe. Il migliore in Bundesliga? Harry Kane. Il migliore in Serie A? Lautaro".