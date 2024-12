“Gasperini è un genio, toglie 3 attaccanti titolari e ne mette altri 3, così cambia la partita. Continua a sorprendermi in maniera positiva. La Roma è calata, ma l’Atalanta è venuta fuori alla lunga. La Roma è stata attenta nel primo tempo, senza creare nulla. L’Atalanta continua a sorprenderci in positivo.

La Roma mi fa paura in questo momento, poteva portar via punti sia con l’Atalanta che col Napoli. Roma-Lecce ora è da dentro o fuori. Il migliore in campo è stato Hummels. Ma Juric perché non lo considerava? È follia allo stato puro. Cuadrado all’Atalanta è andato per Gasperini, a zero, a quell’età: l’Atalanta fa paura”, ha detto.