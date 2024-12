Lautaro Martinez , attaccante e capitano dell'Inter, è intervenuto al Gran Galà del Calcio. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908: "Il malore di Bove? L'abbiamo vissuto con tanta angoscia e preoccupazione, è stato un momento brutto da vivere, ma l'importante è che il ragazzo adesso sta bene. Ho sentito i compagni della Fiorentina che sono argentini, mister Palladino ci ha ringraziato per il gesto che abbiamo avuto, ma gli ho detto che per noi nel momento in cui è successo per l'Inter era finita lì, l'importante è la salute di Edoardo. Gli mando un forte abbraccio, spero che si riprenda presto".

"Il recupero? Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, non si sa la data, sappiamo che il calendario è un po' stretto, ma noi dobbiamo adeguarci a tutto. In tanti dicono che si gioca troppo, ma noi ci adeguiamo perchè è il nostro lavoro scendere in campo e dare il massimo: cercheremo di concentrarci partita dopo partita e poi vedremo quando si recupererà. Come fare meglio dell'anno scorso? Bisogna cercare di migliorare in ogni allenamento, di alzare il livello: questa è l'unica maniera per crescere. Sicuramente la stagione passata è stata bellissima, di grande soddisfazioni, abbiamo vinto la seconda stella che era il nostro principale obiettivo. Poi penseremo a quello che sta succedendo in questo campionato".