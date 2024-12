“Eh… fenomenale. Ma anche Lautaro-Ronaldo, in realtà. La verità è che i campioni si trovano sempre, non importa dove e come giochino. Io ho avuto la fortuna di giocare con il più forte di tutti”.

Ci racconta un aneddoto?

“Difficile trasmettere cos’era e cosa combinava in allenamento. Ricordo una sessione sui tiri in porta, ma con il piede debole. Lui si fece dare il pallone sulla corsa per dieci volte allo stesso modo, e in nove occasioni piazzò la palla all’angolino nello stesso punto e con la stessa potenza. Solo una volta colpì il palo esterno. Parliamo di un alieno, di qualcosa di oltre. Un fenomeno assoluto”.