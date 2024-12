Inzaghi ne ha parlato in conferenza stampa. De Vrij, come vi abbiamo raccontato, ha lasciato prima l'allenamento. Anche Darmian non è al meglio. I due giocatori sono in dubbio per la gara di domani sera (20.45) contro il Como. Alla vigilia della sfida contro la formazione di Fabregas il tecnico nerazzurro ha un'emergenza in difesa dati gli infortuni precedenti di Acerbi e Pavard. "Senza Darmian e De Vrij saremmo in quattro", ha spiegato.