''Quando la Fiorentina ha iniziato a sbagliare qualcuno da fuori voleva mandare via l'allenatore ma io naturalmente l'ho tenuto. A Raffaele voglio molto bene, siamo a posto, non ho bisogno di portare via gli allenatori alle altre squadre''. Lo ha dichiarato Rocco Commisso nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente calabrese TeleMia. ''Speriamo di aver cambiato rotta dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Lazio e che il mercato ci porti più giocatori - ha proseguito il presidente viola - Siamo sesti in classifica, l'auspicio è di arrivare il più in alto possibile, in Europa League e forse pure in Champions. Intanto, bisogna cercare di tornare di nuovo in finale di Conference e riuscire stavolta a vincerla''.