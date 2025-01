CdS – Casadei, nuovo sorpasso del Torino: è opzione preferita dall’ex Inter

Il calciatore di proprietà del Chelsea dovrebbe tornare in Italia in questo mercato. È conteso ai granata dalla Lazio ma ora Cairo sembra aver dato l'accelerata definitiva

È contesissimo tra due club italiani, Torino e Lazio, che continuano con sorpassi e contro sorpassi per concludere la trattativa con il Chelsea per riportare in Italia Cesare Casadei. Dagli ultimi aggiornamenti che arrivano sull'ex calciatore delle giovanili nerazzurre, Cairo avrebbe nuovamente superato nella corsa al giocatore Lotito che fino a qualche giorno fa sembrava convinto del sì incassato dal club inglese.

Per il 22enne talento i granata avrebbero superato la concorrenza biancoceleste come era successo giorni fa e sembrava arrivata alla conclusione della trattativa. Il calciatore, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport avrebbe espresso una preferenza per la squadra di Vanoli che ha sfiorato all'Inter all'epoca in cui il tecnico lavorava nello staff di Conte. "Il ragazzo - scrive il giornale - ritiene di poter avere spazio e margini di crescita".