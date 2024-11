E' ancora tutto da definire il futuro di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto con l'Inter il 30 giugno 2025. Ecco le parole del difensore

E' ancora tutto da definire il futuro di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto con l'Inter il 30 giugno 2025. Impegnato con l'Olanda, in conferenza stampa il difensore nerazzurro è tornato a parlare anche della sua situazione, dopo che nelle ultime ore sono aumentate le voci rispetto a un suo possibile addio all'Inter.

"Cos'è stato detto allora? Sono sinceramente curioso, non so niente. Mi sto divertendo molto all'Inter. Penso che ci sia ancora un'opzione per un anno al club. Sì, vorrei restare".