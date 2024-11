"L’opposto dei suoi numeri milanesi, con un “Arna” in campo solo 38’ totali in A (senza reti e senza quasi lasciar traccia) e i due gettoni in Champions, col gol alla Stella Rossa e il rigore fallito contro i campioni in carica della Svizzera. Certo, il destino del calciatore è segnato – a fine stagione, salvo clamorosi colpi di scena, non gli verrà rinnovato il contratto -, ma salutare col botto, piuttosto che da sconfitto, significherebbe missione compiuta per Arnautovic".