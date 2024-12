Qualche difficoltà è normale quando c’è un cambio di allenatore? Lei ne ha vissuti molti in carriera di avvicendamenti in panchina...

«Ho vissuto cambi di allenatore che sono andati bene e altri che sono andati male. La realtà è che le aspettative alla Juventus sono alte. Sempre. È inutile girarci intorno. La storia ha un suo percorso e un suo peso. Questo vale per la Juventus e anche per il Milan che sta attraversando un momento simile. Si parte sempre con la voglia di fare qualcosa di più perché i cambiamenti portano entusiasmo, ma se i risultati non arrivano, c’è rammarico. È normale... La storia della Juve è questa e non la inventiamo noi adesso. La stagione però è iniziata da pochi mesi e di tempo davanti ce n’è molto».

Thiago Motta come allenatore le piace?

«Come tecnico non l’ho mai avuto e quindi non posso parlare di lui. In compenso l’ho sfidato tante volte da calciatore».

Come è stato finora il campionato secondo lei?

«Molto bello ed equilibrato».

Quali sono le sue favorite?

«Di favorite non ne ho. Il fatto che ci sia molta competitività ed equilibrio però è positivo per la spettacolarità e l’interesse del torneo. In Europa di campionati così combattuti in questo momento non ce ne sono tanti».

E pensare che in molti in estate davano l’Inter come favorita incontrastata per lo scudetto. Invece in testa c’è l’Atalanta, il Napoli sta andando forte...

«L’Inter è in alto dove però ci sono anche l’Atalanta e il Napoli, che ha le sue chance. Vediamo quello che succede».

E poi per lo scudetto c’è anche la Juventus?

«La Juventus è lì...».