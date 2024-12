«Secondo me la squadra non sta facendo male. La realtà è che c'è molta concorrenza e tanto livellamento anche in zona salvezza. Basta una vittoria e ti rimetti a posto, un paio di sconfitte e torni nella parte più scomoda della classifica. È un Cagliari abbastanza competitivo che mi sembra adatto per perseguire l'obbiettivo salvezza. Quello che conta è che i ragazzi restino concentrati su quello che deve essere il traguardo. Capisco quelli che si lamentano, che protestano per i risultati, tutti vorremmo qualcosa di più dal Cagliari, ma bisogna anche sapersi accontentare".