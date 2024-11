-Nel primo tempo non siete riusciti ad essere brillanti come al solito, meglio nella ripresa: cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

Si, a me non cambia. Ovunque mi metta il mister sono disponibile. Se c'è da fare l'esterno sinistro lo faccio volentieri e a destra faccio altrettanto.

-Il risultato conferma la forma smagliante in questo momento e vi rende anche forti in Europa: quante consapevolezze questi risultati vi danno anche in vista del campionato?

Sicuramente questi risultati in YL ci danno maggiore tranquillità ma scendiamo sempre in campo con atteggiamento giusto e con la voglia che il mister ci ha trasmesso in questi anni. In campionato la classifica è corta: ci concentreremo maggiormente lì e sono sicuro otterremo buoni risultati.