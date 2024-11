L'AVVERSARIO: IL LIPSIA

Inizio complicato per il Lipsia nella Fase Campionato della nuova Champions League: i tedeschi arrivano alla partita contro l'Inter senza aver ancora mosso il proprio tabellone. Il Lipsia infatti ha collezionato quattro sconfitte in quattro giornate e si trova a 0 punti, come Sturm Graz, Young Boys, Stella Rossa e Slovan Bratislava. La squadra di Marco Rose ha avuto un calendario particolarmente impegnativo: i tedeschi hanno perso con Atletico Madrid (2-1), Juventus (2-3), Liverpool (0-1) e Celtic (3-1). In Bundesliga il Lipsia si trova momentaneamente al terzo posto in classifica con 21 punti, a -2 dall'Eintracht Francoforte e a -8 dal Bayern Monaco capolista: la squadra di Rose però è reduce da una sconfitta per 4-3 in casa dell'Hoffenheim.