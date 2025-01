Motta continua a chiedere tempo. Fino a quando è giusto concederglielo?

"Credo che il tempo sia finito. Ormai siamo al giro di boa e di tempo gliene è stato dato. Sono tanti i punti persi e sempre nella stessa maniera. Bisogna fare più attenzione perché ci sono delle squadre che stanno facendo una stagione molto importante come, per esempio, la Lazio e non bisogna sottovalutare nemmeno la Fiorentina. E sta tornando anche il Milan. E, quindi, bisogna darci dentro. Alla Juve ti possono dare anche del tempo, ma poi devi cominciare a portare dei risultati".

Le piacciono le idee calcistiche di Motta?

"A me Thiago piace tantissimo, ma non bisogna scherzare troppo con questa stagione perché stai lottando per il quarto posto e lo stai facendo con grandi difficoltà. Io non credo che si potesse pensare di vincere lo scudetto, ma almeno di dare un po' più di fastidio...".

Quali sono i traguardi minimi da ottenere per considerare soddisfacente la stagione?

"Credo che la Juve non sia competitiva, quest'anno, per vincere lo scudetto o la Champions, ma le si può chiedere di fare una bella stagione, di essere protagonista. Solo così migliori psicologicamente e fai crescere i calciatori. E, poi, l'anno prossimo, con qualche innesto puoi essere competitivo al massimo. Credo che il progetto iniziale fosse questo".

Pensa che si è stati troppo duri con Allegri?

"Non mi sono mai posto il problema di paragonare Allegri con Thiago Motta. Allegri è un allenatore navigato che ha portato grandi risultati e ha vinto tanto. Thiago Motta, invece, è all'inizio della sua carriera ed è appena arrivato in un grande club".

Per costruire una grande squadra è necessario anche che nello spogliatoio si viva un bell'ambiente. E, invece, Vlahovic non vuole rinnovare e capitan Danilo è praticamente fuori rosa...

"Quello che sta succedendo a Danilo mi dispiace molto perché è un leader, una figura importante. Secondo me, il trattamento della Juve non è stato esemplare anche se, poi, i particolari non li conosciamo. Vlahovic, invece, dev'essere un po' più riconoscente alla Juve che lo ha pagato tanto e gli paga un signor ingaggio. E, quindi, dovrebbe contribuire di più e rispettare la società che lo sta valorizzando".