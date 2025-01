Di Napoli: “Inter ancora favorita, ma il Napoli mi ha impressionato. Primo posto meritato”

Conte chiama, Inzaghi risponde: tra Napoli e Inter chi la impressiona di più?

"L'Inter è la più forte, per rosa, gioco, continuità, però il Napoli mi ha impressionato. E' un primo posto meritato, si vede nell'atteggiamento dei giocatori, una squadra come Conte, che ci crede. Pur non facendo un gioco esaltante, c'è sempre pressione sugli avversari. Anche se non è in giornata, il Napoli viene fuori. Sarà una sfida che durerà fino alla fine ma vedo l'Inter favorita. E' vero, le squadre di Conte sono agonistiche, non mollano mai, ma ha voluto sottolineare che stanno migliorando per fare un calcio europeo. Ed è vero".