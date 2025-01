Potrebbe essere una giornata decisiva per il trasferimento di Tomas Palacios dall'Inter al Monza. E' quanto riferisce Gianluca Di Marzio

Potrebbe essere una giornata decisiva per il trasferimento di Tomas Palacios dall'Inter al Monza. Secondo quanto riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, infatti, il giovane difensore argentino, arrivato a Milano l'estate scorsa dall'Independiente Rivadavia, sarebbe orientato a dire sì al passaggio in biancorosso.

Stando alle ultime indiscrezioni, in giornata sono previsti ulteriori contatti per provare a chiudere l'operazione sulla base di un prestito secco per sei mesi al Monza. Questo il post di Di Marzio: