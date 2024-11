Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Dimarco ha espresso le sue sensazioni in vista della sfida di Champions League tra Inter e Lipsia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Dimarco ha espresso le sue sensazioni in vista della sfida di Champions League tra Inter e Lipsia:

"Sappiamo di incontrare una squadra forte, domani sarà importante portare a casa i tre punti, visto che ci spingerebbero vicini all'obiettivo. Dobbiamo fare la nostra partita come sempre, scendendo in campo con la voglia di prendere il risultato davanti ai nostri tifosi. Noi cerchiamo sempre di affrontare sempre le partite nel modo migliore. La Champions League è una delle competizioni più belle, ma noi diamo sempre il massimo e così faremo anche domani. Ci sono poche energie da risparmiare, visto che tutte le partite sono difficili. Domani sarà tosta, così come contro la Fiorentina domenica".