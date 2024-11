La vittoria potrebbe valere un'ipoteca.

"La Champions è una delle competizioni più belle che ci sono, dà tanti stimoli. Domani dovremo fare una grande partita. Sinceramente abbiamo affrontato avversari di grande livello, domani serviranno tre punti per avvicinarci al nostro obiettivo".

A che punto siete rispetto all'anno scorso?

"L'anno scorso è stata una stagione incredibile, ma bisogna metterla da parte. Siamo ora a -1 dalla vetta, abbiamo 10 punti in Champions League e siamo vicini a passare il turno. Non penso ci siano stati cali, ci sta perdere o pareggiare qualche volta, anche se all'Inter fa rumore. Se continuiamo a lavorare così ci toglieremo grandi soddisfazioni".

C'è qualcosa su cui senti di dover migliorare?

"Tutte le chance che creo sono date dal lavoro di squadra. Cerco di mettere sempre nella posizione migliori gli altri per far gol. Tutto questo viene grazie al lavoro di squadra, dello staff e del mister".

Domani potresti essere titolare per la prima volta in Champions League quest'anno.

"Nell'Inter non c'è bisogno di parlare di turnover. Siamo tanti giocatori forti, lo abbiamo dimostrato in tutte e due le competizioni e anche quest'anno. Siamo all'Inter, chi va in campo deve dare tutto per la maglia".

Affrontare chi ha fatto 0 punti è un rischio?

"Sappiamo di affrontare una squadra forte. Il Lipsia è terzo in campionato e ha subito pochissimi gol. Noi dovremo fare la nostra partita come fatto finora in Champions League".

Siete più forti dell'anno scorso?

"Tante squadre si sono rinforzate quest'anno e si vede da quante squadre ci siano in pochi punti in vetta. L'Inter è forte, deve affrontare tutte le competizioni nello stesso modo".

Come lavorate sull'intesa di gruppo?

"Io sono veramente felice per quello che ha fatto Correa, se lo merita. Lavora al massimo da inizio stagione, non ha mai detto una parola fuori posto e questo fa capire com'è lo spogliatoio dell'Inter. E' sano, lo vedono tutti. Ci divertiamo in campo".

Come cambia il tuo modo di giocare nell'Inter e in Nazionale?

"Ci siamo messi anche in Nazionale con lo stesso modulo, per cui cambia relativamente. Do sempre il massimo".