Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro la Roma, Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato così del successo dell'Olimpico: "Non è stato facile con i primi due cambi nel primo tempo, ma siamo stati bravi e abbiamo fatto una buona partita: è una vittoria di peso. Come stanno Acerbi e Calhanoglu? Non faccio il dottore, non lo so: vedremo domani.