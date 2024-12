"Il primo giorno alla Pinetina non è stato il massimo". Non ha dubbi Denzel Dumfries , esterno dell'Inter intervistato da Repubblica, quando racconta il suo arrivo in nerazzurro. Ecco spiegato il motivo dallo stesso giocatore: "Pensavo di fare un paio di foto e stringere mani, invece mi hanno messo subito in campo.

Ho aperto il borsone che avevo in auto e ci ho trovato dentro due scarpe sinistre. La destra ho dovuto farmela prestare. Il video in cui balla Get Get Down di Paul Johnson? Mi ricorda una gran serata, un capodanno a casa mia. Darmian mi prende in giro perché avevo gli occhiali da sole. Ci prendiamo parecchio in giro in squadra, ora che ci penso. Siamo un bel gruppo".