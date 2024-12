"Una giornata importante non tanto per me, ma per la società e la città, siamo troppo orgogliosi, è un regalo per noi essere qui. Un anno fa era un sogno, oggi dobbiamo giocare con tantissima personalità e dobbiamo godercela senza paura. La vedo come una partita per continuare a crescere.

Ovviamente noi pensiamo di fare questo calcio per vincere, a me non piace perdere, quando perdo non dormo, ho giocato tutta la carriera per vincere. Abbiamo un'idea di gioco, una mentalità, uno stile, in cui credo molto. Lo faccio con passione incredibile, lo faccio vedere ai ragazzi. Qualcosa cambiamo, non abbiamo terzini sinistri. Ma non parlo tanto di modulo, ma di idea e metodo, non cambia tantissimo per noi.