Inter-Como, le formazioni ufficiali: Bastoni centrale, c’è Barella dal 1′

Inter-Como è l'ultimo impegno casalingo del 2024 per i nerazzurri. L'anno solare si chiuderà a Cagliari, settimana prossima, soltanto dopo la gara di stasera che mette in palio punti importanti per tenere il passo di Atalanta e Napoli. C'è la possibilità di allungare la striscia positiva che in campionato va avanti ormai da mesi, ma Simone Inzaghi ha dovuto inventarsi qualcosa in difesa per sopperire alle assenze di Pavard, Acerbi e Darmian, con De Vrij solo in panchina.