A DAZN, Cesc Fabregas ha commentato la sconfitta del suo Como per 2-0 contro l'Inter di Simone Inzaghi: “Cos’è successo a inizio ripresa? Primo tempo assolutamente brillante, molto bene, loro avevano una paura non abituale. Non ho visto l’Inter così in difficoltà con Atalanta o Arsenal per esempio. Abbiamo avuto occasioni per segnare, piccoli dettagli che potevano fare tanto la differenza, poi l’hanno sbloccata su corner. La squadra ha lavorato molto bene e con tanta personalità, dobbiamo migliorare ancora con la palla.