Il calciatore del Bologna, prossima rivale dell'Inter in campionato, ha commentato il pareggio contro la Roma

Lewis Ferguson, calciatore del Bologna, dopo il 2-2 contro la Roma ha commentato a Skysport il risultato della sfida del Dall'Ara. «Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo creato troppe occasioni, prendiamo il gol del pareggio sull'ultima palla e non siamo contenti per questo».

«Ma dobbiamo recuperare in fretta per andare a Milano mercoledì», ha aggiunto. Il calciatore si riferisce alla partita contro l'Interche si giocherà il 15 a San Siro alle 20.45. Il calciatore aveva segnato su rigore la rete del 2-1 al 65esimo e al suo gol ha risposto Dovbyk in pieno recupero.