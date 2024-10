Paulo Fonseca, dopo la vittoria contro il Brugge in Champions League, ha parlato ai microfoni di Skysport per analizzare la partita e ha detto: «Penso che abbiamo fatto una partita senza intensità e non abbiamo capito bene come si gioca contro una squadra bassa a difendere. Ma penso che in un secondo momento con Okafor e Chukwueze la partita ha avuto più energia e intensità. dopo il secondo gol abbiamo fatto cose buone mentre prima non abbiamo messo in campo l'intensità che serviva».

«Gol dopo uscita di Leao? Sì, ma non c'è nessun problema specifico con lui. Non è stata una punizione la sua sostituzione, avevo capito che avevamo bisogno di Okafor e Chukwueze e anche lui deve vivere queste cose con normalità per aiutare la squadra come ogni giocatore. Non siamo stati aggressivi prima del secondo gol, poi abbiamo visto una squadra a cui piace giocare, che pressa alto, dobbiamo essere una squadra più aggressiva in pressione. Penso che siamo migliorati con l'ingresso di Okafor e Chukwueze ma siamo migliorati quando Pulisic è andato a giocare in aerea e non come esterno e quando abbiamo cambiato la squadra è stata un'altra. Può essere magari una sostituzione per il futuro, andrò a studiare la prossima partita con il Bologna per capire quale sarà l'undici ideale», ha aggiunto l'allenatore del Milan.