Fabio Galante ha commentato positivamente la vittoria dell' Inter in Coppa Italia . Tanti i segnali positivi per mister Inzaghi , che ha schierato una formazione inedita. A partire da Josep Martinez : "Ci siamo tolti qualche curiosità a partire dal portiere che ha fatto due interventi belli. Ho visto che ha molta personalità, richiama la difesa, è sul pezzo. Avere un portiere che chiama e che ti aiuta è molto importante per il difensore. Conferme sono arrivate dalla coppia di attacco, una partita di sacrificio. Arnautovic ha segnato, Taremi ha preso un palo. Turnover? Cambiano gli interpreti ma non il modo di giocare. All'inizio c'è stato un po' di studio. L'Udinese è una buonissima squadra. Credo che l'Inter abbia sempre avuto il pallino del gioco in mano. Poteva fare il terzo gol. Vanno fatti i complimenti a Inzaghi e al suo staff perché riescono a motivare sempre i ragazzi, nonostante la stanchezza e le tante partite".

"Arnautovic? Si vede che i compagni credono in lui. Ha qualità importanti. Mi piace perché è uno che non si risparmia. Prende botte e le dà anche. Sia i compagni che l'allenatore fanno bene a volergli bene. Da qui alla fine darà una grandissima mano. La sua esperienza fa migliorare i giovani. Il gol è importante per lui, per farlo star sereno. Vuol dire che gli vogliono tutti bene. Credo sia un giocatore molto importante per la squadra. Lui dà delle risposte in allenamento tutti i giorni. Anche i compagni lo vedono", ha concluso Fabio Galante a proposito dell'attaccante che ieri è andato in gol.