Le parole del tecnico: "Il Napoli ha fatto un grande risultato, l’Atalanta invece non è pronta ancora per vincere lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone , tecnico, ha parlato così della corsa scudetto: "La Juventus ha molti pareggi e vince poco, ma non è facile batterla. Il Napoli ha la possibilità non solo di batterla, ma anche di allungare in vetta ed eliminare definitivamente la Juventus dalla lotta scudetto e giocarsela soltanto con l’Inter . A Conte non interessa delle coppe, vuole vincere il campionato in qualsiasi club dove va.

Atalanta-Napoli è stata una buonissima partita, Juan Jesus recuperato da Conte perché sta facendo ottime prestazioni e a Bergamo è stato il migliore in campo contro calciatori che segnano sempre. Il Napoli ha fatto un grande risultato, l’Atalanta invece non è pronta ancora per vincere lo scudetto. Gli azzurri invece possono vincerlo, e Conte chiederà ancora un paio di calciatori per completare l’organico ed aumentare le probabilità di vittoria. Conte vuole vincere due scudetti di fila, ma in Italia non è facile farlo”.