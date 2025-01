"Da considerare anche che, rispetto all'anno scorso, la squadra sta subendo infortuni importanti. Secondo me Frattesi non andrà alla Roma, perché l'Inter chiede tanto. Si parlava anche di altri giocatori: non credo che la Roma prenderà Buchanan, ma non escludo che l'Inter possa prendere Zalewski, che va a scadenza. La Roma vuole un piccolo rimborso. E secondo me non sarebbe nemmeno un brutto colpo, per niente, perché sa fare tante cose fatte per bene. Poi, tra l'altro, quando vedo entrare Buchanan nell'Inter dico: ma uno vivo no? Magari mettere tre cross fatti per bene...".