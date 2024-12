Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , il Papu Gomez commenta la grande prima parte di stagione dell'Atalanta. "I tifosi capiscono di avere una squadra che non ha paura di niente. Ha cambiato la testa anche a loro: si sentono tifosi di una big, vogliono lottare per i primi posti".

«Certo: l’Atalanta ha carattere, gioca bene, è più matura: perché non sognare ancora qualcosa in più?».

Ad agosto dove le sembrava potesse arrivare l’Atalanta?

«Non lo sapevo, e non lo so con certezza adesso: siamo neanche a metà campionato. Di sicuro dico che può arrivare fra le prime tre. E che non vedo una concorrente imbattibile. L’Inter ha qualcosa in più, ma di nessuna rivale oggi l’Atalanta deve dire: con loro perdiamo di sicuro».