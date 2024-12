Robin Gosens sarà uno dei protagonisti di Fiorentina-Inter , in programma oggi alle ore 18 allo stadio Franchi. L'esterno sinistro tedesco, dopo 18 mesi non entusiasmanti in nerazzurro e una stagione non indimenticabile in Bundesliga con l'Union Berlin, si sta rilanciando con la maglia viola, e in poco tempo è diventato uno dei punti di forza della formazione di Palladino.

Intervistato da TNT Sports, Gosens ha ripercorso la sua esperienza interista e parlato del match in arrivo: "È una partita molto bella per vedere a che punto siamo. "L'Inter è la squadra più completa che abbiamo in Serie A. Hanno giocato per molti anni insieme, hanno lo stesso allenatore, hanno integrato due o tre nuovi giocatori di un livello incredibilmente alto.Per me sono ancora i favoriti, anche perché ho giocato con la maggior parte dei ragazzi che ci sono lì e so quanto sono bravi. Per me, in questo momento - e siamo ancora all'inizio della stagione - sono la squadra da battere".