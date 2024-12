Scelte praticamente obbligate per l'allenatore dell'Inter in vista della sfida di Firenze: toccherà a Bisseck

L’Inter si prepara a sfidare la Fiorentina con una difesa decimata dalle assenze. Contro l’attacco rapido e imprevedibile della squadra di Palladino, l’Inter dovrà fare a meno di alcuni uomini chiave. Acerbi, il pilastro centrale della difesa, non sarà disponibile, così come Carlos Augusto, spesso utilizzato come prima alternativa a un Alessandro Bastoni che la Gazzetta dello Sport definisce ‘spremutissimo'.