«Di solito, sono una persona tranquilla e riservata, ma con le persone che mi circondano divento particolarmente affettuoso, un ragazzo sorridente, sempre felice. Bisogna godersi la vita. I miei figli rappresentano tutto, sono il mio sangue, la mia famiglia. Anche loro mi rispettano e devo dare l’esempio attraverso le mie azioni, perché mi guardano con ammirazione e tanta attenzione. Voglio dare loro una buona educazione come quella che mia madre ha riservato a me. Sono in una posizione delicata perché il loro padre è molto conosciuto, perciò cerco di rendere tutto naturale e di non pensarci troppo. Sotto molti aspetti sono fortunati, ma non devono dimenticare la necessità di lavorare per ottenere dei risultati», ha sottolineato Achraf raccontando come anche i suoi due figli siano come lui: pazzi del calcio.