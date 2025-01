Derby? I giocatori hanno esperienza di derby, è sempre speciale, con rispetto: è più di una partita. Serve concentrazione e voglia di vincere, siamo preparati, abbiamo fatto tutto per essere qui. È una partita da vincere, non ci sono altre scuse, conta chi vince.

Mercato e rosa competitiva? Vittoria Supercoppa non cambierebbe tanto, valutiamo situazioni di mercato, qualcosa succederà. Attacco o difesa? Vediamo, parliamo col nuovo allenatore, ora è troppo concentrato sulla finale, non ne abbiamo ancora parlato. C’è sempre un piano come club, una strategia, è tutto sotto controllo.

Leao dalla panchina? Con la mia esperienza posso parlare per tutti. Quando entri in campo e giochi, non senti più nulla con l’adrenalina, vai al 200%, poi non ci sono scuse, il dolore non si sente, giochi anche con una gamba. Leao sentirà questo, tutti quelli che sono in panchina e che giocano anche. Io 5 o 10 minuti posso farli se serve (ride, ndr)”.