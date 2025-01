È tutto pronto per la finale di Supercoppa italiana, che ha deciso di regalare ai tifosi milanesi l'ennesimo derby. L'Inter di Inzaghi affronterà il Milan guidato da Conceicao. Ecco come Stefan de Vrij ha introdotto la sfida: "Questa è sempre una partita speciale, oggi tantissimo perché si gioca per un trofeo. Abbiamo tantissima voglia e non vediamo l'ora di giocare questa partita".