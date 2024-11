Dumfries ancora in gol con la maglia della nazionale olandese. L'esterno dell'Inter è in buona condizione, Inzaghi lo ha spesso utilizzato nelle ultime gare e spera che rientri col morale alto per le prossime importanti gare.

"Il numero 2, per prima cosa, tornerà in nerazzurro con il sorriso grosso così per la terza sosta consecutiva. Sono, infatti, tre le marcature di Dumfries con la sua Olanda in altrettante pause per gli impegni delle nazionali; l'ultima, con tanto di assist, è arrivata ieri nel 4-0 degli Orange all'Ungheria, grazie ad un coraggioso destro al volo, anche un po' sbucciato, su un cross proveniente dalla fascia sinistra", sottolinea il Corriere dello Sport.