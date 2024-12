Inter, Barella: “Scudetto nel derby è storia. Io veterano? Qui tutti importanti”

Un rito particolare? Sì, nel riscaldamento. Ma Darmian è la nostra cabala (ride, ndr). Il rapporto con Gigi Riva? Mi ha sempre parlato di come dovevo essere prima fuori dal campo e poi dentro. Per me è sempre stato un esempio da seguire, non solo come giocatore, ma come figura al di fuori della maglia. Cosa direi al me stesso da bambino? Gli direi di vivere il calcio come lo sto vivendo negli ultimi anni e non prima. E' sempre stato una passione, ma non deve entrare troppo nella vita privata. Bisogna andare al campo, dare tutto e divertirsi, ma riuscendo anche a staccare nella vita privata.