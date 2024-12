Oggi è uscita una lunga intervista di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ai microfoni del quotidiano Libero. Tanti i temi affrontati dal numero 95 nerazzurro, dal futuro agli obiettivi stagionali. Questo il suo voto alla stagione sin qui: "Direi 8 per entrambi. Siamo partiti un po’ a rilento perché non esiste più distacco tra una stagione e l’altra. A livello mentale non è stato facile recuperare e questo ha influito. Ci siamo ripresi bene e alla fine posso dire che ad agosto avremmo messo la firma per essere in questa situazione di classifica tra Champions e campionato".