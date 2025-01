Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A alla vigilia di Inter-Milan, partendo dal ricordo del derby vinto contro il Milan nella finale di Supercoppa di due anni fa: "Abbiamo fatto una partita bellissima, ma tutti i derby sono bellissimi e speciali, diversi dalle altre. Dobbiamo continuare a recuperare bene energie e preparare bene la gara. E' una finale, si gioca in maniera diversa, così come ogni derby. Dobbiamo essere bravi a gestire questi elementi e bravi ad affrontare il Milan, mettendo in campo ciò che abbiamo preparato".

"Tantissimo. Giochiamo per portare trofei all'Inter e domani c'è la prima occasione dell'anno, per cui dobbiamo essere bravi con la testa e dobbiamo giocare col cuore per i tifosi che sono in tutto il mondo".