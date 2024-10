L'Inter torna a casa con tre punti importantissimi per il suo percorso in campionato. Ecco come Henrik Mkhitaryan ha analizzato la prestazione del gruppo: "Partita molto pesante, difendevano bene e alti. Non ci davano spazio. Abbiamo trovato l'occasione per segnare e ci siamo messi a posto. Difficile sostituire Calhanoglu, giocatore fondamentale per noi. Ci siamo sistemati diversamente. Frattesi è un calciatore diverso, abbiamo fatto bene comunque e non abbiamo concesso gol".