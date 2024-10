Presente alla conferenza stampa di presentazione di Sport Movies & TV in Regione Lombardia, Javier Zanetti ha parlato anche ai cronisti presenti dei temi d'attualità dell'Inter. Qui le sue parole, raccolte dall'inviata di Fcinter1908.it Eva A. Provenzano: "La vittoria con l'Empoli? Le partite sono sempre difficili e spesso ravvicinate. La squadra ha dato una risposta, vogliamo essere competitivi e cercare di dare il massimo. Il Napoli? Conosco benissimo come lavora Conte, loro stanno facendo molto bene. Noi ci saremo, sono partite sempre combattute e importanti. Speriamo di competere fino alla fine con loro".

"Noi possiamo competere per arrivare in fondo in tutte le competizioni, sui gol subiti dobbiamo migliorare. Lavoriamo tutti i giorni per far sì che non accada più".