Dopo il rocambolesco pareggio con la Juve che ha lasciato l'amaro in bocca, l'Inter è tornata alla vittoria (la sesta nelle ultime sette gare). Oltre che per la classifica, con il Napoli che non allunga ma resta a +4, Inzaghi potrebbe rallegrarsi per la difesa: nessun gol subito. "Un evento per l’Inter di questa stagione che di reti ne ha già subite 13, lei che si vantava del reparto più insuperabile d’Italia (e forse d’Europa). Ma i conti andranno fatti un’altra volta. L’Empoli non ha mai tirato verso Sommer, al massimo un tiro ribattuto, ma il portiere non sa com’era fatto il pallone di ieri sera. La verità è che, rimasto in dieci dopo mezz’ora, l’Empoli è finito lì, se si esclude qualche bella iniziativa di Fazzini e la resistenza di Gyasi, ma neanche prima era arrivato mai nell’area dell’Inter", sottolinea la Gazzetta dello Sport.