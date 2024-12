L'intervista esclusiva di Simone Inzaghi a Inter TV alla vigilia della sfida di UEFA Champions League contro il Leverkusen, partita valida per la 6ª giornata della Champions League, in programma martedì 10 dicembre:

Dovremo fare una grande gara contro un avversario difficile, in uno stadio difficile, squadra organizzata che gioca molto bene a calcio. Dovremo essere bravi a interpretare la gara, i vari momenti, in fase di possesso e non servirà una grande Inter. Turnover? Sicuramente ci saranno dei cambi rispetto a venerdì, dovremo valutare le condizioni di qualcuno, ma c'è massima fiducia.