Ci racconti l'evoluzione in quel ruolo?

"Devo ringraziare il mister e lo staff, sto ancora crescendo con le tante analisi che facciamo. Mi sento bene lì, ho compagni di alto livello. Noi centrocampisti ci troviamo bene insieme, chi gioca dal primo minuto e chi entra dopo. Ho avuto l'occasione di migliorarmi".

Xabi Alonso ti ha paragonato a Kimmich.

"Posso solo ringraziarlo, mi fa piacere. Guardo però a me stesso, voglio migliorare per rappresentare al meglio il ruolo che faccio".

Qual è la specialità di Inzaghi?

"A Leverkusen avevo giocato in ruoli diversi, con qualche anno in più gioco più dietro per non correre tanto (ride, ndr). Scherzo, ma posso solo ringraziare il mister per l'intuizione che ha avuto. Sono diventato importante per questo club e voglio rappresentare l'Inter nel migliore dei modi".

Cresciuto più tu o cambiato il Bayer?

"Io sono cresciuto tanto, ho maturato esperienza anche per la paternità. Noi siamo qui per lavorare, anche per la nostra famiglia, ma come giocatore sono migliorato tantissimo. Con la mia intelligenza è stato più facile capire".

La sconfitta di ieri del Napoli cambia anche la vostra prospettiva in vista del prosieguo della stagione?

"Tutti sono ancora lì, non è cambiato niente. Il nostro obiettivo è sempre portare l'Inter più in alto possibile. Noi guardiamo solo noi stessi. Ci manca la partita con la Fiorentina, si continua a lavorare e credere in ciò che abbiamo fatto sempre".