«Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Non c'erano state avvisaglie prima del terzo gol di Yldiz e abbiamo purtroppo preso gol dopo una rimessa laterale e quel gol ci ha disunito. Sul quarto gol abbiamo triplicato in area che non si triplica mai e abbiamo commesso una serie di errori che ci hanno impedito di vincere. C'è amarezza ma da allenatore devo essere lucido, ne parleremo domani. Non l'ho fatto adesso per i volti tristi e per il dispiacere che avevamo visto quello che avevamo messo in campo. Giocavamo contro la Juve che aveva fatto della fase difensiva la sua forza nelle prime otto partite e abbiamo creato veramente tanto», ha spiegato.